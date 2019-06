Rotary klubi on projekti vedanud viis aastat. Ideega park korda teha tuli 2014. aastal Väino Hallikmägi. “Ma vaatasin ühel pimedal sügisõhtul Estonia spaakeskuse aknast välja ega ei saanud aru, kus kohas ma olen. Täielik pilkane pimedus oli ja tekkis hirm: mis Pärnus lahti on, et valgust pole,“ kirjeldas Hallimägi idee sündi. Selles pargiosas puudus valgustus.