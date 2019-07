Pärnu suurmärter Jekateriina kirik, rahva seas tuntud kui Katariina kirik, on Vee ja Uue tänava nurgal asuv barokkstiilis pühakoda, mis ehitati Venemaa keisrinna Katariina II käsul ja rahastusel tollasele garnisonile.

Kaks aastat tagasi said tornikuplid uue värvikihiga kaetud. Paraku selgus tööde kaheaastase garantiiaja käigus, et aluskrunt ja värv ei klapi omavahel: värv hakkas silma riivavalt kooruma. Nüüd on kirikut korrastanud Narva ettevõte Pärnus tellingud taas püsti pannud ja teeb praaktöö uuesti, eemaldades alustuseks vana värvi ja krundi. Tööde valmimisaeg sõltub paljuski ilmast, aga ka sellest, kui kaua kulub aega vana värvi eemaldamiseks.