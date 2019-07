Keskkonnaagentuur soovitab algaval hooajal Pärnumaal küttida neli metsaotti

Agentuuri eluslooduse osakonna juhtspetsialist Rauno Veeroja ütles BNSile, et maakondlike jahindusnõukogude soov lasta algaval hooajal üle Eesti 120 karu pole reaalne. “Arvestades karu juurdekasvu ja täiskasvanueani elus püsimist, tähendaks see 120, et karu arvukus hakkaks suhteliselt kiiresti langema,” sõnas ta.