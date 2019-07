Soliidses eas veoautod trehvavad Läänemaal

Vanade veoautode omanikud on lausa 30 aastat järjepanu Eestimaa erinevais paigus kokku saanud. Kokkutulekud on olnud huvitavad ning pakkunud sõidulusti osalejaile ja ennenägematut äratundmisrõõmu pealtvaatajaile. Iga uus on ju tegelikult ära unustatud vana. Just seda võivad raudse veendumusega kinnitada staažikad sohvrid, kui mõnes peatuspaigas mälestustelaeka kaas veidi irvakile kangutatakse. Teinekord on see kaas ka suure hooga pealt lennutatud ja siis on mutrijuttu jätkunud tavalisest kauemakski.