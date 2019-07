Avatud talude päeval rõõmustasid võõrustajad külastajate rohkuse üle

Lääneranna vallas kasvatab OÜ Talu ja Tulu šarolee tõugu veiseid. Tegevjuht Targo Pikkmets ütles, et nende osaühinguga tutvus registreerimisraamatu järgi 146 külastajat. “Inimesi oli üle Eesti, nende hulgas neidki vanaisasid-vanaemasid, kes olid varem meil käinud ja ütlesid, et võtsid nüüd lapselapsedki kaasa, et neile maaelu näidata,” rääkis Pikkmets.