Galerii: Lõpe Agro saatis kombainid talinisu lõikama

“Viljalõikuse proovi tegime eelmisel kolmapäeval, aga tera ei olnud küps ning niiskus jäi 25 ja 30 protsendi vahele, võtsime hoo maha ja alustasime uuesti esmaspäeval, kui niiskus oli 15 protsendi peal. Varumispunktid võtavad vilja vastu juba 14 peal, see tähendab, et kuivatil on väiksem koormus, vili jookseb kiiremini läbi ja saame seda kiiremini realiseerida,” kommenteeris OÜ Lõpe Agro kogenud taimekasvatusjuht Vello Simmulmann sellesuvise põhitöö algust.