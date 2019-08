Bussiettevõte tihendas Pärnu–Tartu sõidugraafikut

Simple Expressi kaubamärki kasutanud Eesti Buss OÜ liitub Lux Express Estoniaga, sellega seoses asendab Lux Express tänasest Eestis Simple Expressi kaubamärgi all sõitvad bussid ja pakub nüüd koduriigis reisijaile varsemast rohkem jalaruumi, mugavaid istmeid ja filmide vaatamise võimalust.

Lilje lisas, et Simple ja Lux Expressi piletihinnad olid viimasel ajal üsna võrdsed ja märkimisväärset hinnatõusu muudatus kaasa ei too. “Kasutame ka edaspidi paindlikku hinnastamist, mis tähendab, et pileti hind sõltub nõudlusest, nädalapäevast ja väljumise kellaajast,” selgitas Lilje. “Kes plaanib reisi pikemalt ette, saab jätkuvalt soodsamalt reisida.”