Galerii: Wabadus peatus Pulli rongijaamas

“Huvi on kõikjal olnud väga elav. Eestis on rongi vaatamas käinud paljudest rahvustest huvilised. Küll oleks tahtnud jäädvustada Vene sõjaväeatašee näoilmet, kui ta sattus vagunisse parjasti sel hetkel, kui dokumentaalfilmis oli juttu Pihkva vallutamisest,” rääkis Õismaa. “See nägu oli ikka päris hapu.”

Õismaa sõnutsi ongi soomus­rongi fenomen selles, et on jõutud paljudesse väiksematesse kohtadesse. Tallinnas on omaaegse ähvardava sõjamasina koopia seisnud vaid kolm päeva. Septembris peatutakse pealinnas pikemalt, kuid Eesti raudteedel liigutakse aasta lõpuni.