Jõesuus selgub Pärnumaa parim turvalisuse tundja

Turvalise küla võistlusmängu projektijuht, Punase Risti Pärnumaa seltsi sekretär Hiie Lainela märkis, et kontrollpunkte on niisama palju kui võistkondi ja igas punktis tuleb täita praktiline või teoreetiline ülesanne. Võistlus avatakse kell 11 ja viis tundi hiljem on teada neljanda küladevahelise siseturvalisuse mängu võitja.