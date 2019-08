Keskkonnainspektsioon: veelinnujahil tuleb järgida seadust ja head tava

„Veelinnujaht puudutab eelkõige merega piirnevaid maakondi, kus viimase paari aastaga on olukord paranenud ja jaht toimub üldjuhul jahipidamise nõudeid arvestades. Probleemid on seotud pigem maaomanike ja kogukonna huve arvestamata jätmisega,“ märkis keskkonnainspektsiooni looduskaitseosakonna juhataja Uno Luht. Jahimehed, maaomanikud ja jahikorraldajad peaksid teatud juhtudel kogukonda teavitama, mis mahus, kunas ja kus tohib jaht toimuda.

Võrreldes varasemate aastatega on inspektsiooni hinnangul vähenenud jahituristide toime pandud rikkumiste hulk. Samuti on paranenud suhtumine loodusesse, kus jahinduse head tava järgides on hakatud tühje padrunikesti ja muid jäätmed koguma prügikottidesse, andes sellega eeskuju kõikidele jahimeestele.

Keskkonnainspektsioon tuletab meelde, et veelinde küttides on keelatud kasutada elektroonseid peibutusvahendeid, küll on lubatud mehaanilised vahendid nagu viled ja peibutuskujud. Samuti ei tohi küttida pliihaavlitega, et vältida veekogu põhjast toitu otsivatele lindudele mürgistuse teket.