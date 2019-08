Pärnu haigla pälvis eriauhinna

Tööandjale on praktika hea võimalus leida töötajaid.

“Esimest aastat panime konkursil välja eriauhinna välistudengitele häid praktikavõimalusi pakkuvale tööandjale. Selle saabki Pärnu haigla,” ütles tööandjate keskliidu kommunikatsioonijuht Gea Otsa. “Eestis õppivatel välismaa noortel on kaunis keeruline leida praktikakohta ja seepärast soovime tunnustada ettevõtteid, mis on võtnud vastu keerulise ülesande tagada kvaliteetne praktika ja juhendamine just välisüliõpilastele.”