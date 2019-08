Galerii: Pärnu noormees võitis ilu- ja talendikonkursi

Tiitli Mister Teen of Estonia 2019 pälvis 14aastane Reinhard Rebane, kes oli parim talendivooruski, võites noormeeste seas tiitli Best Talent Teen of Estonia 2019. Kohtunikud hindasid kõrgelt Rebase esitatud laulu Metallica repertuaarist “Nothing Else Matters”, mitmekülgselt andekas noormees saatis oma esitust kitarril.