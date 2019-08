September toob maaliinidel muudatused

Maaliini nr 47 Pärnu–Pärnu-Jaagupi–Koonga–Lõpe hommikust etteveoringi Kalli–Koonga–Pangamäe–Lõpe pikendatakse läbi Oidrema küla nii, et bussiring jätkub Pangamäelt Tõitsesse, sealt külavaheteed pidi, kuhu tuleb uus peatus nimega Karjatse, ja Oidrema kaudu Lõpele. Buss väljub Kalli peatusest kell 7.16, Koongast kell 7.26, Tõitsest kell 7.48, Karjatsest kell 7.50, Oidremalt kell 7.51 ja saabub Lõpele kell 7.58. Lõpelt on võimalik maabussiga nr 47 kell 8.12 sõita Koonga ja Pärnu-Jaagupi kaudu Pärnusse. Selle liini buss on käigus tööpäevadel.