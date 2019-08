Pärnu haiglale anti üle parima praktikakoha auhind

“Napi eesti keele oskuse tõttu on neil aga tihti raske õpingute ajal praktikakohta leida ja nõnda Eestis töökogemust saada,” ütles Aas. “Pärnu haigla on välja töötanud toetava süsteemi, kuidas välistudengeid kaasata. Ja muidugi on nad ka Eesti õppuritele väga tugev praktikabaas.”

“Välistudeng on meile praktikant nagu iga teine. Ta vajab küll veidi rohkem tuge igapäevaelus toimetulekuga, aga mitte erialaselt,” ütles Sule. “Me kohtleme praktikante nagu kõiki uus töötajaid: nad saavad endale juhendaja ja on oodatud osalema kõigil meie infopäevadel ja üritustel. Arstidele-praktikantidele, kes teevad kõik praktikad meie haiglas, maksame praktika ajal töötasu. Meile on oluline, et noori juhendaksid erialaselt ja juhtimises kompetentsed spetsialistid, seetõttu teeme ka juhendajate koolitusi. Süsteemi headust näitab juba see, et paljud noored jätkavad Pärnu haiglas töötamist pärast praktikat.”