Tihemetsa koolilapsed segaduses: millise bussiga nad tohivad kooli sõita?

Liini teenindava firma OÜ M.K.Reis-X Pärnu logistik Anne Raudsepp selgitas, et kõnealune buss (Kilingi-Nõmme–Kanaküla–Tihemetsa–Kilingi-Nõmme) on väike, 18-kohaline, mis hommikuti on puupüsti rahvast täis, sinna lihtsalt ei mahtuvat. Samal ajal on nii Saarde valla kui Pärnumaa ühistranspordikeskusega (PÜTK) saavutatud kokkulepe, et Tihemetsa koolilapsi, keda hinnanguliselt on 41, hakkab kooli viima 88. liini buss (Kilingi-Nõmme–Jäärja), mis Tihemetsa peatusse jõuab kell 7.49. “Muutsime ekstra selle liini marsruuti ja kellaaegu, nüüd sõidab Tihemetsast läbi,” kinnitas Raudsepp. Samuti pandi liinile sõitma suur buss, et kõik koolilapsed peale mahuksid.