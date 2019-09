Ilmateenistuse ülevaade: suvel oli kõige soojem Pärnus

Viimati oli suvi niisama soe viis aastat tagasi. Kuivemaid suvesid on ette tulnud 17 aastal, päikest on tänavusest rohkem paistnud üheksal aastal.

Suve keskmiseks õhutemperatuuriks jäi sel aastal 16,8 kraadi, mis on keskmisest suvest 0,8 kraadi võrra soojem. Viimati oli niisama soe 2014. aastal, mil eriti kuumaks kujunesid juuli ja august. Tänavu oli, vastupidi, väga soe juuni ja juuli-august jäid keskmisest jahedamaks.

Kui suve norm on 224 millimeetrit sademeid, siis lõppenud suve keskmiseks sademete hulgaks mõõdeti 171 millimeetrit. Alates 1961. aastast on see kuivuselt 18. suvi. Niisama kuiv oli viimati 1973. aasta suvi. Päikest nägi tänavu keskmiselt 883,8 tundi ehk ligemale 100 tunni võrra enam aastate keskmisest (790,4 tundi).