Galerii: Sütevaka kooli Saksa sõbrad naudivad eestlaste külalislahkust

Projekti eestvedaja, Sütevaka humanitaargümnaasiumi saksa keele õpetaja Epp Suigusaar rääkis, et vahetusõpilased on pärit Bochum Wattenscheidist, mis on Saksamaa tuntud tööstuspiirkond, suvepealinnas on nad olnud alates reedest. “Enamiku ajast on õpilased veetnud siinsete perede juures, kus nad nädala vältel elavad,” lausus Suigusaar ja lisas, et nädalavahetusel nautisid külalised siin möllanud tormi ja käisid vaatamas tuulelohede lennutamist.