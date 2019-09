Lihulasse mälestuskivi ei tule

Vallavalitsus oli arvamusel, et Lääneranna vallale kuuluvad kalmistud on lahkunute matmise ja mälestamise koht. Need pole mõeldud koosolekute, avalike ürituste ja muude sündmuste korraldamiseks, millel ei ole otsest seost sellele kalmistule maetud isikutega ja mis häirivad hauarahu. Oldi seisukohal, et kui Lihulasse mälestuskivi paigaldada, siis peaks see asuma Vabadussamba pargis. Sellega seoses on vallavalitsus teinud ettepaneku lähiajal toimuval arhitektuurikonkursil võimalike lahenduste väljapakkumiseks. Samuti leiab vallavalitsus, et mälestuskivi peaks olema seotud kohalike isikute või sündmustega.