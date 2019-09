“Meil on veel pool ehk ligemale 800 hektarit suvivilja võtta. Odraga ei juhtu midagi, aga nisu kvaliteet langeb,” nentis maakonna ühe tugevama põllumajandusettevõtte OÜ Weiss ­tegevjuht Kalmer Metsaoru. “Teisipidi jälle: me müüme teravilja maailmaturu börsihinda­dega. Ja kui neid võrrelda, siis viimase klassi toidu- ja sööda­nisu on ühes hinnas.”