Are huvikeskuses vestles naistega saatejuht Anu Välba

Are huvikeskuse kultuurijuht Vilja Alamaa tabas mõttekaaslastega otse naelapea pihta, kui otsustas korraldada Tori valla naiste esimese kokkusaamise. Täna täitis Are huvikeskuse saali paarsada osalejat, et oma kõrvaga kuulda, kuidas on alustanud ja mis mõtetega tegutsevad koduvalla naisettevõtjad. Seitsmiku vestlusjärge hoidis Tori valla juurtega Anu Välba, kes on ETVst tuntud saatejuht.