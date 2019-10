Algab Pärnu Postimehe joonistusvõistlus "Mina märkan"

Võistlusel on 14 teemat ja iga lasteaed saab konkursile esitada kuni kümme joonistust teema kohta (kokku siis maksimaalselt 140 joonistust). Valik tuleb teha lasteaial endal. Oleks hea, kui joonistataks igal teemal. Kui lasteaed on väike ega jõua kõiki teemasid rühmade vahel ära jagada, võib esitada pilte vähemate teemade kohta.

Kuna eesmärk on arendada laste loovust ja leidlikkust, pole joonistusvahendite suhtes piiranguid seatud. Võib kasutada vildikaid, värvipliiatseid, guašše, akvarelle, rasvakriite või muud. Tähtis on, et pilt oleks joonistus, mitte liimitud või muul moel kokku sobitatud kollaaž. Et vahvamad tööd jõuavad kalendrisse, on tähtis, et joonistus oleks laiupidi ja A4-formaadis.