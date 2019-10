Tellijale

Enamjaolt ei kuule maainimestelt postiteenuse üle valju nurinat. “Maainimene on harjunud kõigega,” tõdeb Muraka küla elanik Ülo Org. Tema on vahel saanud värskete uudistega tutvuda hommikukohvi kõrvale, kuid see on pigem erand kui reegel. Leht on talle jätkuvalt tähtsal kohal.