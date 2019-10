Amet kontrollis avalike mänguväljakute ohutust

TTJA eesmärgiks oli teostada järelevalvet erinevates Eesti piirkondades asuvatel mänguväljakutel. Kohalikelt omavalitsustelt saadi üle-eestiliselt infot 972 mänguväljaku kohta, mille omanikeks on omavalitsused või korteriühistu. Kokku kontrolliti 126 mänguväljaku ohutust.

"Suvepealinnas esinenud puudused saab kokku võtta nii, et kiikedel olid kulunud pinnad, pinnasekate oli ebapiisav ning köisronilal oli mõnes kohas kulunud traatköied," selgitas TTJA kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe

Sel aastal viis TTJA läbi aasta varem kontrollitud mänguväljakute osas järelpärimised, et välja selgitada, kas avastatud puudused on likvideeritud. Pärnu Linnavalitsuse sõnul on tänaseks kõik puudused kõrvaldatud.