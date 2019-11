Tellijale

Septembris müüs Skano Group AS tütarettevõtte Skano Furniture Factory OÜ ehk Pärnu Suur-Jõe tänava mööblivabriku Wood Export OÜ-le. Tegemist on samuti mööblit tootva Pärnumaa ettevõttega, mille tehas asub Raplamaal. Firma on 2002. aastast teinud Skanole allhanget.

“Wood Export oli hädas oma tellimuste täitmisega ja pidi tellimusi kõrvale lükkama. Meie soov oli laieneda,” avas Wood Exporti omanik Andrus Sume ostuotsuse tagamaid. “Siin (Skanos, A. K.) on seadmed ja palju kvalifitseeritud tööjõudu, mis on vajalikud tootmise laiendamiseks. Wood Export asub kahjuks sellises ­kohas, et sinna on tööjõudu värvata raske ja hoone on väike.”