Noortetöö tegijad püüavad üleriigilist tunnustust

Aasta noorsootöötajaks kandideerib maakonnast Pärnu noorte vabaajakeskuse töötaja Triin Mäger ja aasta huvikooliks Pärnu muusikakool. Noortekeskuste kategoorias on tiitlile esitatud Pärnu noorte vabaajakeskus ja aasta osaluskogu või õpilasesindusena Pärnu linna noortekogu.

Pärnu linn ja Kihnu vald pürivad aasta omavalitsuseks ja panustaja kategoorias on teiste hulgas märgitud Matsalu loodusfilmide festival. Pikaajalise panuse eest noortevaldkonda on esitatud Tahku Tare külakeskus ja Siiri Paasma, kes on Pärnu Kuninga tänava põhikooli asedirektor noorsootöö alal.