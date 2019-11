Täienes maakonnabussides tasuta sõitjate nimekiri

Uuendus hakkab kehtima 15. novembrist Pärnu maabussides, sealhulgas Atko lähibussides 36, 39 ja 40. Pärnu linnabussides see lisasoodustus ei kehti.

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk seletas, et osaline töövõime kantakse bussikaardile Pärnu bussijaama piletikassas. Vanusega seotud prii sõiduõigus maabussis tekib isikustatud kaardile automaatselt. Bussikaardita tasuta sõites tuleb võtta bussijuhilt tasuta pilet, esitades talle soodustust tõendavad dokumendid.

Kuid Kärpuk toonitas, et liinibussides 36, 39 ja 40 on soovituslik kasutada bussikaarti. “Sest tegemist on linnaliini tüüpi bussidega, kus bussijuhil ei ole ajaliselt võimalik dokumente uurida ja nullpiletit väljastada,” ütles ta.