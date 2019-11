Enneaegse sünni päeva puhul värvub haigla peasissekäik sirelilillaks

Pärnu haiglas sünnib aastas 25–30 enneaegset last.

Pühapäeval tähistatakse üleilmset enneaegse sünni päeva. Päeva eesmärk on teavitada ühiskonda enneaegse sünnituse ja sünniga seotud teemadest, sest igal aastal tuleb maailmas ilmale enne oodatud aega 15 miljonit last ehk üle ühe kümnest beebist on enneaegsed.