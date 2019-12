EELK peapiiskop Urmas Viilma tuleb Pärnumaale “Peapiiskop läheb külla” programmi raames ja kohtub soovijatega Are huvikeskuses ka ilmalikuks aruteluks.

Kolmapäeval, 11. detsembril on Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma Are huvikeskuses, et rahvaga rääkida lähenevate jõulupühadega seotud teemadel.