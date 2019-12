Priitahtliku merepäästja amet nõuab elukorralduse muutust

Tellijale

Lääneranna vallas Kõmsil elav Tähe on varem töötanud loomaarstina, kuid praegu kasvatab lihaveiseid. Merepääste juurde sattus ta läbi kurva isikliku kogemuse nagu tema sõnutsi veel nii mõnigi. “Minu puhul oli see konkreetselt lähedase inimese kaotus veeõnnetuses. Mul puudus igasugune oskus talle abi ­anda,” avaldas vestluskaaslane.

Priitahtliku merepääste probleem on see, et kuna nõudmised merepäästjaile on kõrged, napib inimesi. Algkoolitus vältab kuus päeva kahel nädalavahetusel. Üks nõudeist on 500 meetri ujumine. Distantsi läbimise aeg pole piiratud.