Majahaldajad ei leidnud Järviku endisest kabinetist lutikaid

“Kui palju neid on, ma ei tea. Ma sain Henn Põlluaasalt aparaadi, mis näitab neid. Saatsin ametliku kirja [siseminister] Mart Helmele, et seal majas tehtaks lutikatõrje,” rääkis ta.

Riigikogu esimees Põlluaas ütles täna hommikul, et tal tõesti on aparaat, millega lutikaid leida. “Omandasin selle juba kümmekond aastat tagasi. See on seaduslik aparaat ja igaüks võib selle endale osta,” lausus ta.