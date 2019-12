Muudatused: tulevikus kasvavad metsas kiibistatud puud

Riikliku metsakorralduse 100. ja statis­tilise metsa­in­venteerimise 20. aastapäevale pühendatud metsakorralduse konverentsil Pärnus möönis keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala, et mõnele on mets vaid taustapilt autosõidul, teine otsib metsast vaimset tuge, kolmas võtab seene- või marja­korvi, kuid üsna paljudele on mets argine töökeskkond.