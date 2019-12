Pühade ajal rüüstati autosid

Seda, et need asjad oleks omavahel seotud, politsei ei usu. “Oluline on lukustada autouksed ja kontrollida, et nende turvasüsteemid töötaksid,” tuletas Konts meelde. “Kui märkate kahtlast tegevust sõidukite ümbruses, tuleks sellest politseile hädaabinumbril 112 kindlasti teada anda.”