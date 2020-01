Heategijad ponnistavad kohaliku sportlase Lõuna-Koreasse rändamise nimel

Võimalus toetada Pärnu Y-klubi MTÜ EE481700017001569834 Märksõna: Reena olümpiale

Pärnat nentis, et vibulaskmise Mekasse sobiva aja saamine on paras katsumus. “Ega Kimil vabu aegu eriti ole, peab oma pool aastat varem plaanima,” sõnas ta, kuid avaldas, et ta on lõunakorealasega juba suhelnud ja läbirääkimised käivad.

Vanakooli keskuses on avalikel üritusel korraldatud heategevusloteriisid. Kaks korda on võiduloosimine tehtud juba Pärnati toetusekski. “Neid tuleb veelgi,” täpsustas Selg. Välja loositakse seda, mida heategijatele on annetatud.

Üleeile oli sportlane kutsutud keskuse iga-aastasele nääripeole, kus ta rääkis kohaletulnuile oma plaanidest. Euroste loteriidega said korraldajad eesmärgile 172 euro võrra lähemale. "See on suur samm edasi," rõõmustas keskuse juhataja Piia Karro-Selg.

Neli inimest on Selja väitel juba öelnud, et nemad ei taha loteriid, vaid annetada. “Summad ei ole veel eriti suured, aga küsime, otsime, võtame vastu,” möönis ettevõtmise eestvedaja, kelle sõnutsi on klubil plaanis toetust küsida ettevõteteltki. “Leiame, et eesmärk on üllas.”

Reena Pärnat nentis, et vibulaskmise Mekasse sobiva aja saamine on paras katsumus, kuid avaldas, et ta on lõunakorealasega juba suhelnud ja läbirääkimised käivad. FOTO: Mailiis Ollino

Oma parimaks võimaluseks olümpiapilet lunastada peab Pärnat tänavusi Euroopa meistrivõistlusi või sellele järgnevat Berliini MK-etappi.

Lõviosa ajast elab ja treenib Pärnat Itaalias Torino külje all Cantalupas, kus nii nagu maailma tipud saab ta talvelgi harjutada välishooaja distantsilt 70 meetrilt. Eestis vibulaskjate käsutuses nii suurt halli pole. Ehkki sisehooajal sihivad vibusportlased võistlustel miniatuursesse sihtmärki 18 meetrilt, treenivad maailma tipud talvel palju suvehooaja kauguselt, kus kehaasend ja tunnetus on hoopis teine. Kes tahab nendega vähegi sammu pidada, peab sama tegema.

Sageli sõidab pärnakas Cantalupast umbes 300 kilomeetri kaugusele Šveitsi Lausanne’i, kus elab ja rahvusvahelises vibuorganisatsioonis World Archery töötab tema treener Siret Luik.