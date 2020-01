Pühade ajal ränk perevägivald kahekordistus

“Lähisuhtevägivalla juhtumite puhul on alati oluline kiiresti sekkuda ja vägivallatseja kannatanu juurest ära viia. Kui tekib kahtlus, et vägivald võib pärast arestikambris rahunemist jätkuda, on võimalik taotleda lähenemiskeeldu või raskematel juhtudel vahistamist,” selgitas Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Teeli Mägi. “Pühad ei ole selles mõttes erandlik aeg, suhtume lähedase inimesega vägivallatsemisse ühtmoodi tõsiselt kogu aeg. Rõhk on kiirel sekkumisel ja kannatanu huvide kaitsel.”