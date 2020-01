Annetuskampaaniaga koguti vastsündinute heaks tuhandeid eurosid

“Enneaegseid ja väikese sünnikaaluga lapsi ohustab jahtumine, kuna nad ei pruugi hoida kehatemperatuuri,” rääkis Pärnu haigla ülemämmaemand Jelena Laanemets. “Sellest tulenevalt vajavad need beebid soojendusvoodit, mis aitab hoida vastsündinu kehatemperatuuri vajalikus vahemikus.”

Pärnu haiglal on kavas soetada kaks enneaegsete vastsündinute soojendussüsteemi, ostu rahastades on abiks heategevuskampaaniaga kogutu.

17. aastat järjest toimuva kampaaniaga kogusid Selveri kauplused kõikjal Eestis raha oma maakonna haigla laste- või sünnitusosakonnale. Kliendid said kodukoha haiglat toetada iga poeskäiguga, ostes šokolaade, helkureid, kasutades SelveEkspressi annetuskoodi või pannes sularaha annetuskastidesse ja kassades asuvatesse topsidesse. Tänavu olid avatud toetusliinid, millele helistades sai abistada kas viie või kümne euroga.

“Selverile on aastaid olnud südameasi aidata nõrgemaid, panustades väikelastega seotud meditsiiniseadmete soetamisse. On suur au vedada üht Eesti vanimat heategevuskampaaniat, mis seisab selle ülla eesmärgi täitmise eest. Heade klientide, Selveri töötajate ja koostööpartneriteta poleks see toetussumma kokku tulnud. Täname kõiki oma panuse eest,” ütles Selveri juht Kristi Lomp.