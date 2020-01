Pärnusse Kase tänavale rajatud Metsä Woodi tehasest kirjutati ja kõneldi ehituse ja käivitamise ajal palju. Praeguseks on majas tootmine kestnud juba mõnda aega. Tehase juht Kaarel Tali ütleb, et kuigi kõik masinad on töös, võtab koguvõimsuse saavutamine veel aega. Tööhoogu on mõne­võrra pärssinud puidutööstust laiemalt kummitavad raskusedki.