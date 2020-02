Kaks ühes ⟩ Sõbrakuul kassiga kojumineja saab kingituse

Varjupaikade MTÜ üldjuhi Triinu Priksi sõnutsi kutsuvad varjupaigad traditsioonilise kampaaniaga inimesi üles leidma endale varjupaigast kasse-sõpru. “Kassid, kes leiavad veebruaris kodu, saavad kingitusena kaasa transpordiboksi, millega loom turvaliselt koju toimetada,” märkis Priks.

“Nii kassile kui tema uuele perele on ohutum, kui kass on sõidu ajal selleks ette nähtud boksis, mitte süles või autos lahtiselt. Ka hiljem on kast vajalik, näiteks selleks, et viia kass vähemalt kord aastas loomaarsti juurde,” lausus Priks.

Praegu ootab MTÜ seitsmes varjupaigas kodu 323 kassi, neist Pärnus neli. Kõige nooremad neist on seitsmekuused Sõstar ja Jovita.

Sõstar on umbes pooleaastane emane kass, kes toodi varjupaika Suurejõelt. FOTO: Varjupaikade MtÜ

“Neist silmapaistvaim lugu on Sõstral, kes saabus Suurejõelt varjupaika susiseva kassipojana, kuid nüüd saab talle juba pai teha,” rõõmustas Priks.

Looma võiks võtta varjupaigast, sest need loomad on juba maailma sündinud ja osutunud kellelegi ülearuseks.

Vahel tuuakse loom varjupaika tagasi, sest üürileandja on keelanud loomapidamise oma pinnal.

“Pole mõtet toetada segavereliste loomade juurdeteket. Kui inimesed näevad, et nende loomadele “kogemata” sündinud poegadele on keeruline kodu leida, hakkavad nad ehk mõtlema loomade steriliseerimisele ja kastreerimisele. Sama lugu on raha eest tõuloomalaadsete loomade tootjatega: kui ei ole nõudlust, kaob pakkuminegi,” viitas Priks kodudes poegivate lemmikloomade steriliseerimise ja kastreerimise vajadusele.

Jovita on ligemale kuuekuune emane kass. FOTO: Varjupaikade MtÜ

“Samal ajal soovime alati enne loovutamist veenduda, et lemmiklooma võtmine on läbimõeldud otsus. Meie eesmärk on, et loomad saaksid endale hooliva kodu kogu eluks,” ütles Priks. Kõik Pärnu varjupaiga kassid on vaktsineeritud, kiibistatud ja steriliseeritud või kastreeritud.

Jussike on isane pea aastane kasteeritud kass. FOTO: Varjupaikade MtÜ

Pärnus kodu ootavate loomade kohta leiab infot Varjupaikade MTÜ veebilehelt, valides Pärnu varjupaiga.

Mullu saatis Varjupaikade MTÜ sõbrakuul koju 69, aasta varem 87 miisut.