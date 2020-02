Sindi, Paikuse ja Seljametsa veeta jätnud katkine toru parandatakse tänase päeva jooksul

Eile õhtul teatas AS Pärnu Vesi, et seoses avariiga OÜ Sindi Vee peatorustikus esineb veega varustamise häireid Paikuse osavallas ja Sindi linnas.

Ennelõunaks oli lekke täpne põhjus teada ja alustatud toru remondiks tarviliku materjali komplekteerimist. See tähendab, et Tallinnast asuti kohale toimetama vajalikku juppi. Vaba sõnutsi hakkasid Pärnu Vee mehed sellele pealinna vastu sõitma, mis vähendab lekke peatamisele kuluvat aega.

Avarii tõttu on vesi asulates nõutud kaubaks muutunud. Sindi Olerexi tanklast öeldi, et tankla on pudeliveest tühjaks ostetud. Paikuse Coopi poest tõdeti samuti, et viieliitrised veekanistrid on otsas. Väiksemaid pudeleid võis kauplusest leida.