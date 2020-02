Linn toetab kohalikke väikeettevõtjaid

Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse arengu peaspetsialisti Argo Mättase sõnutsi taotlevad toetust enamasti mikroettevõtted, millel on potentsiaali minna välisturule, aga napib selle sammu astumiseks käibevahendeid.

“Siis tulebki appi linna toetus,” märkis Mättas. “Varasematel aastatel toetust saanud ettevõtjad on öelnud, et see aitas neil oma tegevust tulemuslikumalt korraldada ehk võtta ette samme, mis ainult omal jõul polnuks mõeldavad.”