Noored leidsid lahenduse aastaid püsinud murele

“Kui Eerik kirjutas mulle, et “Mirell, nüüd läheb lahti!” siis tuli mul kananahk ihule. Ei möödunud vist päevagi ja meil oli algatajate seltskond koos,” meenutas Pärnu ühisgümnaasiumi õpilane ja Ühisfesti korraldaja Mirell Karuks. Kokku kutsuti iga Pärnu gümnaasiumi, kolledži ja noorteorganisatsiooni esindajad. Hannus võitis ideed tutvustades kohe abiliste poolehoiu ja üheskoos hakati seda lihvima veel paremaks.

Varem on infosulu mure tulnud jutuks Pärnumaa osaluskohvikus, Pärnu linna noortekogus ja Karuks mainis, et ühisgümnaasiumi õpilasesinduseski on sellest räägitud. Mõeldud on nii uue kodulehe ülesehitamisele kui noortelehe väljaandmisele. Hannuse mõte luua sotsiaalmeedias grupp, kus teavet saavad jagada nii noored ise, ettevõtjad kui korraldajad, on eelnimetatuist palju lihtsam.

“Ma ei ole nii naiivne, et arvata: nüüd on probleemid lahendatud, aga eks ta ole selline hea lihtne idee küll,” tõdes Facebooki grupi eestvedaja. Noored panid paika kujunduse, reeglid ja sisu. “Peale info jagamise hakkab grupis toimuma regulaarne arutelu ja hääletus noortele olulistel teemadel. Lihtne viis kõigil noorte arvamust teada saada ja mõttekaaslasi leida.”

Hannusel ei olnud probleem kiiresti kokku kutsuda Facebooki grupi algatajad, sest tänu noorte innovatsioonikeskuse loomisele oli ta loonud kontakti koolide esindajate ja noorteorganisatsioonide liikmetega.

FB grupp “Pärnumaa noored” avalikustati neljapäeva pärastlõunal ja esimese kahe tunniga oli liitunud juba 400 inimest ja keskööks üle 1000. “Kui võtta näiteks esimene grupis jagatud üritus, siis huvi selle vastu FBs tõusis viis korda,” rõõmustas Hannus, sest järelikult uus lahendus toimib. “Seda gruppi on vaikimisi oodanud ilmselt nii noored kui ettevõtjad. Kogukonnas on üks tühimik jälle täidetud,” avaldas Pärnu Keskuse turundusspetsialist Kadi Köster-Hansumäe heameelt.

Karuksi meelest on FB grupp tänapäeva noortele parim lahendus. Kui varem tuli läbi lapata mitu lehte, gruppi ja kultuurikava, et leida, milliseid huvitavaid võimalusi Pärnus noortele pakutakse, siis nüüd on üks, kindel koht, kust info kätte saab. “Kui noored on FBs, tulebki neile sinna virtuaalpesa luua!” kinnitas abilinnapeagi. “Lisaväärtus on selle grupi puhul kogukonnatunne: need olemegi meie, Pärnu noored.“