Mai kergliiklustee äärde tuleb peagi koertepark

Ehitamisjärgus koertepark hakkab koosnema kahest teineteisest piirdega eraldatud aiast, millest üks on mõeldud suurtele ja teine väiksematele koertele. Suurtele koertele kavandatud ala on 1215- ja väikestele koertele mõeldud plats 1078ruutmeetrine.

Mõlemad koerte jooksuaiad sisustatakse nõnda, et väljakul jaguks vaheldust nii loomaomanikule kui koerale. Mängualade atraktsioonid on vähima võimaliku kõrgusega, et peremehel oleks turvaline lemmikut treenida. Tähtis pole niivõrd füüsiliselt koormavaid takistusi ületada kui just ülesandest aru saada ja see sooritada, samuti loeb omaniku ja koera kontakt. Samal ajal on koertel vahendeid huvitav ja jõukohane kasutada peremehe abitagi.