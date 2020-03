Londonis elav pärnakas koroonast: Teemat taheti siin pikalt vältida

Pärnakas Merilin Toomra on Inglismaal elanud umbes kuus aastat. Seal omandas ta nii bakalaureuse- kui magistrikraadi. Praegu töötab ta ühes suuremas telekanalis Channel 4 montaaži- ja televisiooniassistendina.

Inglismaal Londonis elav pärnakas Merilin Toomra tõdes, et seal kandis hakati koroonakriisi tõsisemalt suhtuma alles hiljuti. Kuigi praegugi on pubid ja salongid lahti ning tänavatel liigub rahvast, teevad tuhanded tööd kodus, mõistes viiruse leviku kriitilisust. Metrood kasutab pea poole võrra vähem inimesi. “Kuid öeldakse, et liiga paljud elavad veel tavalist elu,” rääkis 27aastane pärnakas.