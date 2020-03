Küüditatute mälestuseks sütivad küünlad koduakendel

Vabaühendused on teinud üleskutse süüdata küünlad koduakendel, et mõelda massirepressioonis kannatanutele. Sotsiaalvõrgustikku tuleks märksõnaga #Mäletame postitada fotod täna, 25. märtsil, koduakendel läidetud küünaldest, et liita pildid ühte võrku ja inimesed sümboolselt ühendada, asendades nii eriolukorrast tingitud tühistatud mälestusüritused suuremates linnades.