Osa elanikke eirab mänguväljakutele mineku keeldu

“Kuigi pea 80-l linnale kuuluval spordi- ja mänguväljakul on üleval eesti- ja venekeelsed sildid, mis ütlevad, et rajatis on koroonaviiruse leviku tõttu 1. maini suletud, minnakse staadionile palli mängima või mänguväljakule kiikuma,” vahendas Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja Anu Villmann.