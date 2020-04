Tellijale

Pärnu linnavalitsuse kriisikomisjoni istungil otsustati vabastada lasteaia eest maksmisest vanemad, kelle võsuke pole 17. märtsist 30. aprillini ühtegi päeva lasteaias käinud. Linna pressiesindaja Anu Villmann selgitas, et kui muidu said vanemad arve kuu alguses, siis aprillis esitatakse see 20.–24. kuupäeval. Nii on lihtsam arvestust pidada: aprillis kodus olnud laste vanematele ei pea tegema tagasiarvestust.