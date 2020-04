Pärnu koolijuhid ei nõustu linnapea käskkirja kulude vähendamise punktidega

Tellijale

Koolijuhtide ühenduse juhatuse koosolekust selle nädala teisipäeval võtsid osa Ülejõe põhikooli direktor Margus Veri, Pärnu kunstide maja ja kunstikooli direktor Kristel Kallau, Vanalinna põhikooli direktor Pille Tahker, Mai kooli direktor Silja Kikerpill ja Sütevaka humanitaargümnaasiumi direktor Andres Laanemets. Üks punkte, millega koolijuhid ei nõustunud, on keeld määrata koolitöötajatele ühekordseid toetusi, preemiaid ja tulemustasusid ning lisaülesannete täitmise eest lisatasu. Koosoleku protokollist, mis saadeti linnapeale, selgub, et õpetajate tööjõukulud on eraldatud riigieelarvest ja kohalikul omavalitsusel ei ole õigust seda raha kasutada ühegi teise kulu katmiseks. Seda võib kasutada vaid õpetajatele palga ja lisatasude maksmiseks.

Koolijuhtide arvamust toetab haridus- ja teadusministeeriumi ning rahandusministeeriumi aprilli alguses välja antud juhend eriolukorraks. Selles on öeldud, et valla- ja linnavalitsus ei saa oma korraldusega kehtetuks tunnistada tema hallatava asutuse juhi käskkirju. Kool saab rahastuse vähenemisest tulenevalt tunnistada lisatasu maksmise käskkirjad kehtetuks või kui lisatöö on määratud töölepingu lisaga, sõlmida uued kokkulepped. Samal ajal on töötajatel õigus seda käskkirja vaidlustada ja tugineda kohtuotsustele, kus on öeldud, et pikaajalised lisatasud muutuvad töötasu osaks ja ühepoolselt pole õigust seda vähendada. Kui lisatasu ja -töö on sätestatud töölepingus või selle lisas, saab seesuguseid muudatusi teha üksnes poolte kokkuleppel.