Häirekeskuse kriisitelefonile helistanud eakas: “Kas ma ikka saan oma proua kõrvale maetud?”

Aina enam helistavad inimesed, kes on jäänud üksi, on ärevad ja vajavad kedagi, kellega rääkida. Samuti ollakse mures oma töö ja tuleviku pärast.

Paljude hulgas on infotelefonil helistanud vanahärra, kes tundis ennast väga üksikuna. Ta kurtis, et tal ei ole kedagi, kes aitaks, toetaks ja kellega saaks rääkida. Naine oli tal juba mõnda aega surnud ja mees tundis väga suurt muret, kas ta ikka saab oma proua kõrvale maetud.

Karu märkis, et häirekeskuse infotelefoni 1247 töötajad on saanud esmase väljaõppe, andmaks psühholoogilist esmaabi. Ta palus kõigil, kes tunnevad, et vajavad nõu, tuge, ärakuulamist, sel numbril helistada. “Kindlasti ei tohi oma murega üksi jääda, oluline on abi otsida,” toonitas Karu.