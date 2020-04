Tellijale

Tasub märkimist, et nende madalaima hinnaga tehtud pakkumine oli enam kui kümme protsenti odavam järgmisest ja üle viiendiku odavam kui pakkumused keskmiselt. Pakkujad põhjendasid soodsat hinda asjaoludega, et Omatec ja ValiceCar on juba ehitanud samaväärse tehislume tootmise süsteemi Jõulumäe tervisespordikeskusse. Sealt saadud kogemuste põhjal on nad enda sõnutsi välja töötanud säästlikud töövõtted.