Lauri Läänemets: Tootsi tuulepark toetuseta jätta tuleb tarbijale soodsam

Riigikogu esmaspäevase istungi päevakorras on sotsiaaldemokraatide eelnõu, mille eesmärk on hoida lõpptarbijale ära elektri hinna tõus. Eelnõus tehakse valitsusele ettepanek kohustada Eesti Energiat mitte küsima vana skeemi alusel Tootsi tuulepargi eest kõrget taastuvenergiatasu.

“Sellisel sammul oleks lähitulevikus otsene mõju inimeste elektriarvetele. Loodan väga, et riigikogu suur saal toetab meie algatust,” ütles Läänemets, kes ühtlasi on riigikogu taastuvenergia toetusrühma esimees. “Tasust loobumine mõjutab elektriarveid mitu korda enam kui hiljuti kriisimeetmena langetatud elektriaktsiis.”

Läänemetsa väitel räägib pakutud muudatuse elluviimise kasuks seegi, et juba neljandat aastat toetatakse taastuvenergia tootmist vähempakkumiste teel. “Peale selle on tuuleenergia tootmine peaaegu võimalik ka ilma toetusteta. Meie ettepanek on seega igati aus nii tarbijate kui ülejäänud elektritootjate suhtes,” lisas ta.