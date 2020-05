Audru muuseumi looja pälvib Jannseni preemia

Roots on 1996. aastal tegevust alustanud Audru muuseumi looja ja selle kauane juht. Muuseumis on tallel üle 6000 museaali, mis on sinna kogutud just tänu tema ettevõtlikkusele. Kadestamisväärse pühendumuse ja entusiasmiga toimetab pensionipõlve pidav Helgi Roots Audru muuseumis siiani. Rootsi preemiale esitanud märgivad, et tänu sellele tegusale naisele on toimunud ja toimub nüüdki märkimisväärne osa Audru kultuurielust: korraldatakse loenguid, esitlusi, esinemisi, näitusi ja ekskursioone.